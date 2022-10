Mes goûters sans sucre

Craquez pour les goûters d'Anissa, pleins de surprise et de saveurs, mais surtout sans sucre raffiné pour être accessibles au plus grand nombre de gourmands. Des goûters complètement irrésistibles en version healthy, c'est possible ! Pour son nouveau livre, Anissa a voulu se consacrer à ce moment de la journée qui fait rimer partage avec gourmandise, qu'on ait des enfants ou pas. De gâteaux tout simples (banana-bread, crumble aux pommes, madeleines, mi-cuit au chocolat, muffins choco-framboise, sablés noisette...) aux pâtisseries plus complexes (tarte framboise-estragon, naked cake, éclair citron-verveine, entremets thé noir-agrumes...), en passant par les industriels revisités (BN, langues de chat, bounty...), vous trouverez forcément le goûter adapté à vos envies et vos besoins parmi les 60 recettes proposées. A consommer sans modération... ou presque !