Ma solution yoga - mal de dos - Livre

Et si pour chaque problème il existait une... solution yoga ? La nouvelle collection à l'approche holistique sur une thématique santé/bien-être avec des postures de yoga, de la méditation, de la nutrition, de la phytothérapie, automassages... Le bien-être est enfin à portée de dos ! Sollicité en permanence, le dos est au carrefour de notre bien-être corporel. Scoliose, hernies discales, sciatiques, lombalgies, dorsalgies, cervicalgies... qu'ils aient des sources mécaniques, génétiques ou psychiques, ces maux sont malheureusement très courants, de forme multiples, et parfois très handicapants au quotidien. Si certaines douleurs dorsales peuvent apparaître assez tôt, d'autres seront la conséquence de notre sédentarité ou de mauvaises postures répétées au cours de notre vie professionnelle ou personnelle... Heureusement, le yoga offre de nombreuses clés pour y répondre... Découvrez une approche holistique basée sur 5 piliers : respiration, méditation, automassages, nutrition et enchaînements de yoga ! Que ce soit pour réguler les fonctions organiques ou canaliser le mental, les flow proposés ici déploient des effets bénéfiques indéniables : améliorer votre sommeil, mieux gérer son stress, vivre en paix avec ses émotions, soulager vos douleurs menstruelles. Les plus de l'approche holistique ? Les méditations, relaxations et automassages spécialement concoctés pour vous dans cet ouvrage sont des pistes efficaces et simples à pratiquer, chaque jour, pour vous familiariser avec vos sensations, libérer vos tensions, harmoniser votre corps et votre esprit. Sans oublier la nutrition healthy et les plantes calmantes pour rééquilibrer son corps et se libérer des douleurs ! Au sommaire : Poser les bases du sujet : les différents types de maux de dos à la loupe, le rôle du stress, les postures qui peuvent avoir un impact au quotidien, les activités physiques bénéfiques, l'apport de la psychologie positive. Se relaxer avec la respiration par le ventre : libérer les émotions et les tensions, la respiration detoxifiante, la respiration alternée, la cohérence cardiaque. Méditer : tous les bienfaits des mantras, des mudras, de la marche méditative Se masser : les points de tension, libérer son diaphragme, soulager ses cervicales et ses lombaires, l'acupression 6 séquences yoga : en fin de journée pour étirer le bas du dos, en cas de crise aigüe, diminuer les douleurs au bureau, en cas de syndrome prémenstruel, assouplir sa colonne, renforcer ses abdos