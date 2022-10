Gâto à partager

70 recettes conviviales de pâtisserie facile, entrez dans l'univers gourmand de l'Atelier Gâto ! Avec une préface de Christophe Michalak Des gâteaux gourmands et pop, du caramel justement salé, du chocolat ou des fruits de saison, des créations décalées qui mettent l'eau à la bouche, c'est l'univers pâtissier de Nicolas Haelewyn, aux commandes de l'Atelier Gâto. Autour de l'idée d'une carte qui se renouvelle toute l'année, Gâto propose des créations solaires et généreuses, toujours à partager ! Entre recettes de bases pour maîtriser ses classiques, recettes d'enfance avec lesquelles vous aurez à nouveau dix ans, viennoiseries justement beurrées et feuilletées pour se régaler à l'heure du goûter, mais aussi gâteaux plus sophistiqués qui revisitent les classiques de la pâtisserie, à partager pour bluffer vos invités, retrouvez dans ce livre tout l'univers de Gâto. Bostock, cararolls, palmier, teurgoule normande, grillé aux pommes, ou cookies, mais aussi pavlova, papa au rhum, tartelette black toffee ou bûche 1001 nuit, croquez à pleines dents dans ces pâtisseries pleines de pep's, pour qui plaisir rime avec partage !