Le tombeur de Broadway

Portrait d'un trentenaire désabusé en quête de sens A 30 ans, Kenny Becker est fier de ses abdos sculptés et assume sa libido débridée. Pour le reste, c'est la débandade : il se dispute en permanence avec La Donna, sa petite amie, et déteste son métier de vendeur au porte-à-porte. Désabusé, il a l'impression de rater sa vie, sans pour autant rien initier pour en changer. Le destin va remédier à cela : sa copine le plaque, et il quitte son boulot sur un coup de tête. Rendu à une liberté qui l'effraie et à une solitude insupportable, le voici lancé dans une quête sexuelle désolante dans les quartiers chauds de New York. Lors d'une folle semaine qui le conduit du Bronx de son enfance au quartier gay du Village, Kenny Becker passe à l'action et nous fait vivre en live sa descente aux enfers... Dans une langue crue, ironique et nerveuse qui alterne épisodes burlesques et scènes mélancoliques, Richard Price nous livre un romanatypique, campé dans le New York interlope des années 1970. " Quelque chose approchait, j'en étais certain. Quelque chose avait intérêt à se produire ; j'avais 30 ans, bordel. "