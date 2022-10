Le Festin de Noël

L'histoire d'un renard affamé et d'une dinde rusée qui refuse obstinément de servir de pâtée. Un conte de Noël plein d'humour et de fantaisie ! Miam miam ! Renard a volé une dinde ! Ses compères Loup et Belette se pourlèchent déjà les crocs : le traditionnel festin de Noël sera formidable ! Le problème, c'est que Dame Dinde est une "dure à cuire" (c'est le case de le dire ! ) et qu'elle n'a pas l'intention de se laisser cuisiner aux petits oignons... Mieux : elle décide même de mettre un peu d'ordre dans la vie de ces trois balourds de compères. Qui vont vite regretter de ne pas être végétariens ! Noël approche. Mais quel sera le menu... ? Car les plus malins et les plus méchants ne sont pas toujours ceux que l'on croit... Mené avec humour et talent par Nathalie Dargent et Magali Le Huche, voici un conte de Noël, un vrai, avec une dinde pas comme les autres au menu !