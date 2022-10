La grande encyclopédie visuelle de l'Histoire

Ce magnifique ouvrage, richement illustré, est une encyclopédie de référence qui propose un captivant voyage à travers l'histoire, des premiers hommes à nos jours. Plus de 130 périodes essentielles permettent de découvrir en images les événements qui ont façonné notre monde. Cette encyclopédie offre une somme considérable de connaissances sur l'histoire mondiale. Présentée en 6 chapitres chronologiques, de la Préhistoire à l'époque actuelle, elle présente les grandes périodes et événements, mais aussi les principales religions, l'histoire des idées et des progrès technologiques.