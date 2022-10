Les sons, choisis et mixés avec soin, enrichissent chaque scène pour la rendre encore plus vivante. L'enfant est plongé au coeur de la fête ! - Accueillir les invités- Chanter Joyeux anniversaire ! - Souffler les bougies- Ouvrir les cadeaux- Et jouer avec- Quelle fête ! Et pour la première fois, un jeu de cherche et trouve sonore avec une puce sonore aléatoire ! L'enfant appuie sur la puce et montre ce qu'il entend. Il appuie à nouveau et cherche à quoi cela correspond, et ce, autant de fois qu'il le souhaite !