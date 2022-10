"MA MERE EPLUCHAIT DES CONCOMBRES DANS LA CUISINE ET JE LISAIS UN OUVRAGE DE PHILOSOPHIE ANALYTIQUE DANS LE SALON". Augustin Barthelme est le spécialiste incontesté du paragraphe 6. 1203 du Tractatus logico-philosophicus, l'oeuvre majeure de Ludwig Wittgenstein. Il est aussi responsable du rayon produits laitiers du Franprix la Villette. Un soir d'automne 2032, un événement étrange se produit : Ludwig Wittgenstein sonne à la porte du pavillon familial. Plus étrange encore, le philosophe autrichien ne donne aucune explication sur sa présence quatre-vingt-un ans après sa mort et se contente de réclamer des verres de lait. Mais quand bientôt les choses autour de lui se mettent à disparaître mystérieusement, Augustin Barthelme doit se rendre à l'évidence : Ludwig n'est pas revenu que pour boire du lait, il est là pour engloutir le monde. Polar métaphysique, roman absurde et hilarant, Ludwig dans le living raconte une course contre le néant et la formidable indifférence du monde face à la catastrophe.