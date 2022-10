Delphine Olberg, vingt-cinq ans, jeune femme rebelle et fragile, a grandi à l'ombre de son père, gendarme à Satory, quartier de Versailles occupé par une base militaire. Son plus grand rêve : intégrer le GIGN. Soutenue par son mari, Vincent, qui endosse le rôle d'homme au foyer, Delphine va s'initier aux techniques de combat, roder sa solidité mentale et se transformer en machine de guerre, dans l'espoir de franchir toutes les épreuves et de rejoindre ce groupe d'élite où si peu de femmes trouvent leur place. Comment entre-t-on au GIGN ? Comment concilier l'exigence extrême du service avec une vie civile, familiale, amoureuse ? Trahisons, secrets et révélations inattendues nourrissent ce roman d'apprentissage, qui explore la question du courage et nous plonge au coeur d'une unité spéciale.