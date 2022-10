Le rire urbain. Quand le street art fait de l’humour

Avec le street art, les lieux ont de l'esprit. Les artistes urbains transforment la rue en un théâtre et arrachent par surprise un sourire au passant. Par le détournement visuel, ils jouent de la ville et de ses recoins inattendus pour en faire naître des images et des situations cocasses. Ou placardent des mots joyeux et poétiques qui nous interpellent directement. Leurs oeuvres peuvent apparaître comme des bulles de joie, des parenthèses enchantées et éphémères. Mais elles échappent aussi souvent à la pure légèreté, auscultent la société, s'emparent des espaces habituellement dévolus à la publicité ou aux messages politiques. Colères et inquiétudes sur l'état du monde assaillent alors nos murs et teintent l'humour en noir. Sophie Pujas dresse le portrait d'une trentaine de ces artistes qui, tour à tour, font du rire une respiration et une arme de combat. BANKSY - CAL - CLET - ELLA ET PITR - HOGRE -INO - ISAAC CORDAL - JACE - LA DACTYLO - LES MURS ONT DES OREILLES - LEVALET - MA RUE PAR ACHBE - MADAME - MATT_TIEU - MICHAEL PEDERSON - MISS. PRINTED - MISS. TIC - MOBSTR - MORLEY - NOONIE NOONIE - OAK OAK - PAELLA - PETITE POISSONE - PHILIPPE HERARD - SELOR - SETH - SINGULAR VINTAGE.