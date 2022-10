Habiter la forêt. Maisons contemporaines dans les bois

Captivant panorama d'habitations contemporaines construites dans les bois, Habiter la forêt conduit le lecteur des jungles luxuriantes aux forêts de conifères enneigés en passant par les berges d'un fjord nordique. Qu'elle témoigne d'une conception écologique innovante ou d'une étonnante capacité à affronter les éléments, chaque maison d'architecte explore une facette de la vie en forêt dans différentes régions du monde. Les constructions sont mises en valeur par de magnifiques photographies de leur intérieur et du cadre dans lequel elles s'inscrivent, et par un texte qui décrit leur conception. Célébrant une architecture qui permet à ses habitants de se connecter à la nature, cet ouvrage démontre combien il est important de vivre dans le respect de son environnement. - Présente des maisons d'exception conçues par des architectes de renom comme Helen & Hard, HW Studio, Olson Kundig, Studio MK27 et Studio Saxe ainsi que par des agences spécialisées dans l'architecture écologique - De superbes habitations nichées dans diverses forêts du globe, notamment en Australie, au Botswana, au Brésil, au Canada, en Islande, au Japon, au Mexique, en Norvège, en Thaïlande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis - Explore des résidences insolites dont une cabane juchée dans les arbres à une hauteur vertigineuse, un refuge ingénieux et durable sans empreinte environnementale et une habitation urbaine bénéficiant d'un écosystème d'une grande biodiversité - Après Habiter les montagnes, Habiter la nature, Habiter en vacances et Habiter sur l'eau, le dernier volume de la collection "Architecture" de Phaidon