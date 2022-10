What if? Miles Morales

Et si, au lieu d'être mordu par une araignée radioactive, Miles Morales avait reçu de la part du gouvernement américain le sérum du Super-Soldat ? Ou était né mutant ? Ou, encore, imaginons qu'il ait été transformé par des rayons gamma pour devenir Hulk ? Explorez ces nombreuses possibilités en visitant des univers parallèles. Les deux hits animés des Studios Marvel se rencontrent puisque le concept What if... ? est appliqué ici à Miles Morales, de retour sur les écrans ce mois-ci dans de Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part one) ! Découvrez ces versions alternatives de Miles, devenu Captain America, Wolverine ou Hulk !