Ben Reilly - Spider-Man : En quête d'humanité

Nous revenons à l'époque où Ben Reilly était le seul et unique Spider-Man, dans les années 90, avec une aventure qui le plonge dans les couloirs de l'Institut Ravencroft, pour les Déments criminels. Une série de crimes plonge New York dans la panique et en enquêtant, Ben se retrouve face au Scorpion et à nombre de ses ennemis. Mais tout est-il vraiment tel qu'il paraît ? J. M. DeMatteis fait partie des auteurs emblématiques des séries Spider-Man, en particulier depuis la saga culte La dernière chasse de Kraven. Le voici qui revient pour une mini-série consacrée à la période où Ben Reilly avait pris la place de Peter Parker. Il est accompagné de David Baldeon (Web Warriors, Domino) au dessin. A noter que Ben a repris du service dans les pages de MARVEL COMICS !