Blue Heaven T02 (Nouvelle édition)

L'excitation du voyage est de courte durée pour le personnel du Blue Heaven qui doit à tout prix retrouver Li Cheng Long. Le tueur à gages rescapé a retrouvé sa liberté et commence déjà à laisser des cadavres dans son sillage. Pour ne rien arranger, Garuf Juneau apprend la nouvelle et y voit une occasion de tromper son ennui. La fête promet d'être sanglante sur le paquebot de croisière ! Avec Blue Heaven, Tsutomu Takahashi (Neun, Sidooh) nous plonge dans un thriller haletant et oppressant. Au coeur d'un bateau de croisière, lieu censé être propice à la joie et à la détente, se déroule une intense traque où les rôles de prédateurs et de proies s'inversent constamment. Un manga où les monstres s'amusent pendant que les civils se cachent. Takahashi n'offre pas non plus de répit à ses lecteurs qui n'ont pas le temps de souffler !