Charlie et ses soeurs

Disputes et confidences, chagrins et grand amour, fous rires et coups de blues... Beaucoup pour une seule maison ? La Vill'Hervé, cette drôle de bicoque, en a vu d'autres. Pas étonnant quand on sait qu'y habitent cinq soeurs orphelines ! Cinq filles, ce sont des tas d'angoisses, d'envies, de questions... Quand viennent en plus s'en mêler deux chats, des fantômes, une chaudière et tata Lucrèce... Non, décidément, la routine n'a pas sa place à la Vill'Hervé !