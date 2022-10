Mon livre-puzzle de noel

Ce joli livre-objet propose 5 puzzles de 9 pièces sur la thématique de Noël. En plus de sa dimension ludique, il est le support idéal de plusieurs apprentissages fondamentaux : l'enfant manipule, encastre les pièces les unes dans les autres, il développe ainsi la précision de son geste, tout en s'entraînant à recomposer une image à l'aide d'un modèle. L'ouvrage contient en plus : - des ateliers créatifs expliqués pas à pas pour préparer Noël ; - des activités variées et ludiques pour progresser en expression orale et aiguiser son sens de l'observation ; - un coin des parents avec la présentation des intérêts pédagogiques des puzzles et de nombreux conseils pour accompagner son enfant.