24 activites pour attendre noel

Ce cahier propose 24 activités créatives à faire tout au long du mois de décembre pour partager des moments en famille et patienter gaiement jusqu'à Noël. Les activités sont classées selon 4 domaines : Décorer (la maison, le sapin, la table...) Cuisiner (des sablés, des bonshommes de pain d'épices...) Fabriquer des petits cadeaux (une carte de voeux, une boule à neige...) Préparer la fête (rédiger le menu de Noël, apprendre une comptine...) Avec en plus : Des conseils, des astuces et des anecdotes culturelles pour découvrir d'autres traditions et apprendre en s'amusant Du matériel à découper 60 autocollants