BD Totems T1. Magots à gogo

Kiku, Ashi, Lili-Rose, Titouan et Romaric, cinq amis inséparables, font une drôle de découverte dans la cour de leur collège. Le singe magot qu'ils ont trouvé les entraîne en effet sur la piste d'un trafic de singes cambrioleurs. Avec l'aide de leurs animaux totems et de leurs pouvoirs, ils vont se lancer aux trousses des malfaiteurs... Action, enquête et magie sont au rendez-vous de ce premier tome haletant.