A Garden Eden. Masterpieces of Botanical Illustration. 40th Ed.

En quête de connaissance et de plaisir, l'art de l'illustration botanique a toujours exigé non seulement un talent méticuleux de dessinateur mais aussi une compréhension scientifique rigoureuse. Cette édition actualisée d'un classique de TASCHEN rend hommage à la tradition botanique et aux artistes à travers une sélection d'oeuvres remarquables issues des collections de la Bibliothèque nationale de Vienne, incluant de nouvelles images. Des manuscrits byzantins aux chefs-d'oeuvre du XIXe siècle, les reproductions raffinées des pivoines, des callas et des chrysanthèmes éblouissent par leur finesse et leur sens esthétique. Qu'il s'agisse des feuilles délicatement ourlées, des fruits à la texture minutieusement rendue ou de l'absolue beauté et variété des nuances, cet ouvrage célèbre une forme d'art aussi sensible que précise, entrant de plus en plus en écho avec la conscience grandissante de notre environnement écologique et du caractère si précieux de la flore naturelle. A propos de la collection TASCHEN fête ses 40 ans ? ! Depuis ses débuts en 1980 comme dénicheur de trésors culturels, TASCHEN a toujours été synonyme d'éditeur accessible permettant aux dévoreurs de livres du monde entier d'imaginer leur propre bibliothèque dédiée à l'art, à l'anthropologie et à l'érotisme pour un prix imbattable. Nous fêtons aujourd'hui 40 ans de livres incroyables en restant fidèles au credo de la maison. La collection 40th Anniversary Edition présente de nouvelles éditions de quelques-unes des stars de notre catalogue : plus compacte, à petit prix, mais toujours réalisée avec la même garantie d'une qualité irréprochable.