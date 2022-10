Les incollables - Montessori - Lettres en pâte à modeler

La pédagogie Montessori encourage une approche sensorielle de l'apprentissage. Grâce à la pâte à modeler et aux modèles de lettres, votre enfant se familiarisera de manière sensorielle et ludique avec la forme des lettres cursives. Conçu avec l'aide de spécialistes de la méthode Montessori, ce coffret propose des activités adaptées au développement de la motricité fine et à l'apprentissage de l'écriture. Ce coffret contient : - 26 fiches géantes 21 × 16 cm (avec 26 modèles de lettres et 26 activités de graphisme, lecture et écriture) - 2 pots de pâte à modeler rouge et bleue de 40 g - 1 livret pour les parents : une introduction à la pédagogie Montessori et des conseils pour utiliser le matériel et accompagner son enfant.