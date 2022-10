Le guide du marche de l'art

Lancé lors de la nouvelle foire d'art contemporain Paris+, ce numéro annuel à vocation donner les clés et permettre de mieux comprendre l'art et son marché : ou acheter ? quels conseils pour le XVIIIe siècle, les tableaux anciens, la photo, le design ou l'art contemporain ? ... Ce numéro bilingue s'adresse aussi bien aux collectionneurs confirmés et qu'aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'achat d'oeuvres d'art. Numéro bilingue.