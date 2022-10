Monsieur Brown. Fac-similé prestige

Tuppence et Tommy Beresford, de vieux amis démobilisés après la Première Guerre mondiale, se voient tous deux mêlés à une affaire délicate : des papiers sont en cavale, qui compromettent l'ordre social établi au Royaume-Uni. Leur adversaire : un certain Monsieur Brown, la pièce maîtresse du jeu. Mais voilà ! personne n'est capable de se rappeler quoi que ce soit de Monsieur Brown, pas même son visage. La description qu'on donne invariablement de lui, c'est qu'il ressemble à tout le monde... Deuxième roman écrit par la reine du crime, Monsieur Brown vous offrira un duo d'enquêteurs jeunes et fougueux, un suspense mordant, et un incroyable jeu de piste sur toile de fond politique. Que demander de plus ? Traduction révisée d'Albine Vigroux