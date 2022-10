Les trois filles de la rue des Maraîchers - Tome 1. Confidence pour confidence

Lélia, Marie et Christine sont voisines et inséparables. Cette année, elles entrent en 2nde et tout va être chamboulé. Nous sommes en 1965, et leur lycée, jusqu'à présent réservé aux filles, va être ouvert aux garçons. Voilà qui va mettre leur amitié à l'épreuve et exiger d'elle encore plus de solidarité. Car, parmi les adultes, tout le monde ne voit pas l'arrivée des garçons d'un très bon oeil.