La sécurité sous Windows 11. Renforcez votre système d'exploitation

Ce livre s'adresse aux responsables des systèmes d'information des entreprises ainsi qu'à toute personne désireuse d'optimiser la sécurité de son système d'exploitation. Il apporte les connaissances nécessaires à la compréhension et à la maîtrise de la sécurité sous Windows 11. Après un bref tour d'horizon des cyberattaques permettant de comprendre les risques auxquels le système d'exploitation est exposé pour mieux s'en protéger, les principales nouveautés de Windows 11 sont présentées. L'auteur détaille ensuite la sécurisation des comptes, aussi bien des comptes locaux que des comptes de domaine situés dans l'annuaire centralisé Active Directory. Les bonnes pratiques AGDLP y seront observées. Il propose également une étude de la sécurité des mots de passe. L'authentification multifacteurs ainsi que les nouveaux modes de connexion (sans mot de passe) sont également expliqués. Dans la suite du livre, l'auteur revient sur l'importance des mises à jour dans la sécurité des systèmes, et sur les différents types et canaux disponibles. Par le biais du rôle WSUS, il met en exergue l'intérêt de la centralisation des updates, permettant notamment de définir des politiques d'application de mises à jour, et de contrôler leur bonne application. Un chapitre se concentre sur les protections proposées par le panneau de configuration ainsi que sur les outils pour se protéger : antivirus, pare-feu, contrôle des applications, navigation isolée, protection du noyau, protection contre les exploits, bac à sable, etc. Par ailleurs, essentiels dans un contexte où la mobilité et le télétravail se sont largement développés, le chiffrement des données et les sauvegardes sont également étudiés. Pour finir, l'auteur propose des conseils d'hygiène informatique, par le biais d'un ensemble de bonnes pratiques ainsi que des astuces pour préserver sa vie privée sur Internet.