Conduite de projets informatiques. Développement, analyse et pilotage, 5e édition

Ce livre sur la conduite de projets informatiques s'adresse à un public d'informaticiens, de chefs de projet, qu'ils soient professionnels ou étudiants. Il présente la conduite de projets d'une façon concrète et abordable, en fournissant les éléments clés d'un projet réussi : analyse, suivi, bilan. Toutes les étapes d'un projet sont présentées sous l'angle pratique, en reliant des règles implicites à des exemples réels. Les explications " toutes faites " et les paradigmes " prêts à l'emploi " sont analysés pour permettre aux chefs de projets d'effectuer leurs propres choix, en toute connaissance de cause. Les informaticiens et les professionnels impliqués dans des projets informatiques trouveront des réponses aux questions fréquemment posées et qui les concernent quotidiennement (gestion d'aléas, moyens, chiffrage, planning, risques, aspects fonctionnels...). Le livre traite des aspects financiers (budgets, business cases, contrôle de gestion) et de la prise en compte du risque (analyse, plan de gestion) pour le pilotage du projet. Le livre comporte des études de cas très détaillées, fruits de l'expérience de l'auteur. Le premier projet décrit la mise en oeuvre d'un CRM dans une société de conseil. Figure également le projet de développement d'une solution de pilotage d'activité dans une entreprise de crowdfunding. Enfin, le livre présente le lancement d'une entreprise startup et son projet de vente en ligne. Les méthodes Scrum et Kanban sont naturellement étudiées dans le cadre des projets agiles. Le lancement d'une application mobile développée en open source illustre concrètement la conduite d'un projet d'envergure en suivant une approche itérative. La nouvelle édition du livre étudie le pilotage d'un portfolio de projets, en commençant par la constitution du programme, son cadre contractuel, sa roadmap, ses indicateurs de performance clé (KPI) avant de poursuivre avec le suivi opérationnel, les aspects liés à la communication et la conduite du changement. Les activités découlant des règlements sur la protection des données personnelles (RGPD) incombant au chef de projet sont également expliquées. L'outillage de conduite du projet est également passé en revue, pour permettre aux équipes, même réduites, de communiquer et de suivre leurs projets avec efficacité.