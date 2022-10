La plus belle femme du monde, Hélène de Sparte, a été enlevée par Pâris, prince troyen. Ulysse, roi d'Ithaque, part avec l'armée grecque assiéger l'orgueilleuse cité de Troie. Tel est le début du récit le plus connu du monde classique ! Rusé, courageux et généreux, Ulysse cherchera par tous les moyens à ramener ses compagnons vers les rivages d'Ithaque. Mais, guetté par les monstres, victime des caprices de dieux en colère, il mettra vingt ans à retrouver son foyer. Pénélope son épouse l'aura-t-elle attendu si longtemps ? Conçue en courts épisodes accessibles à tous, cette adaptation de l'Odyssée en bande dessinée a d'abord été publiée dans la collection BD Kids. Sous une couverture inédite, Ulysse est réédité aujourd'hui en grand format cartonné, pour donner toute la place aux sublimes illustrations de Benjamin Adam, et émerveiller une nouvelle génération de lectrices et lecteurs !