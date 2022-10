"Mes gâteaux de chef", de Pierre-Olivier Lenormand, illustré par Julie Mercier, propose aux enfants de mettre la main à la pâte dans 51 recettes expliquées et illustrées pas à pas. Une somme inépuisable de recettes classiques et incontournables pour égayer les mercredis et les week-ends des apprentis pâtissiers ! Des recettes entièrement illustrées Pour aider l'enfant à s'organiser, les rubriques ustensiles et ingrédients sont entièrement illustrées. Les ingrédients ont un packaging gourmand et facilement identifiable, les ustensiles colorés sont repris tout au long du livre. Chaque étape est illustrée. Des explications pas à pas Chaque étape est décrite, et les quantités sont indiquées à nouveau dans le corps de la recette pour réussir à chaque fois. 51 grands classiques et incontournables Cet ouvrage se compose de 5 parties : Gros gâteaux : les classiques gâteau au yaourt, moelleux au chocolat, brownie, crumble ou clafoutis ; Desserts de fête : le fraisier gourmand, la galette des Rois à la frangipane, la charlotte ou encore le tiramisu ; Petits gâteaux : sablés, cookies, madeleines, financiers ; Crèmes et mousses : crèmes brûlées, crèmes au chocolat, riz au lait, panna cotta, mousse au chocolat ; Petits desserts : crêpes, roussettes, pain perdu, gaufres, muffins, meringues, rochers... Pour toute la famille Le livre pour initier les petits et les grands à la pâtisserie, à garder sur l'étagère de la cuisine et à ouvrir chaque fois qu'on souhaite cuisiner en famille.