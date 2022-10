Les animaux artistes. Quel spectacle !

Chorégraphies millimétrées, sculptures dans le sable, peintures abstraites... Les artistes ne sont pas ceux que vous imaginez : ce sont des animaux ! Un livre pour découvrir que les animaux fabriquent de belles choses dans la nature. Le premier beau-livre documentaire de Séraphine Menu chez Milan, autrice de Biomimétisme chez la Pastèque (prix jeunesse Amerigo Vespucci 2020) et d'Où sont passés les oiseaux ? chez Albin Michel Jeunesse. Des créations impressionnantes Danse des oiseaux paradisiers, tissages de trichoptères, sculptures de poissons-ballon... L'art est présent, apprécié et créé, dans tous les habitats naturels et domaines artistiques (pictural, musical, architectural...). Chaque double-page présente une production animale que l'humain peut interpréter comme une oeuvre artistique et nous montre de quoi ils sont capables ! Si les animaux sont capables d'éprouver des émotions comme les humains, pourquoi ne pourraient-ils pas faire preuve d'autres capacités, comme créer de l'art ? Certes, ces créations que nos yeux d'humains considèrent d'artistique ont tout d'abord des fonctions naturelles : se nourrir, se reproduire. Survivre. Mais pourquoi ce qui est utile ne pourrait-il pas être beau ? Voir les animaux autrement La vision des animaux a évolué ces dernières années. On sait aujourd'hui qu'ils sont des êtres sensibles et intelligents. Ce livre amène l'enfant à observer les prouesses des animaux, doués et habiles, et à les considérer autrement.