Aux origines de la monnaie

La monnaie a une double origine parce qu'elle a une double nature. Sous son aspect le plus immédiat, elle est constituée d'" espèces sonnantes et trébuchantes ", pièces de monnaie frappées à l'effigie du prince (ou de la Cité, ou de la République) et portant indication de sa valeur. Lorsque l'on évoque " l'origine de la monnaie " c'est en général à ces pièces que l'on songe. On évoque le rôle de l'or ou de l'argent, ou d'un alliage entre les deux, l'électrum. Mais on conçoit que d'autres biens aient pu jouer un rôle similaire à celui que jouent ces pièces de métal précieux ? : coquillages, tiges de ferraille, barres de sel, etc.