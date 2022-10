Le prix marcel duchamp. 20 ANS APRÈS

" Cet ouvrage rend hommage à une initiative de l'Association pour la Diffusion de l'Art Français (ADIAF), le Prix Marcel Duchamp. Depuis 2000, ce prix distingue chaque année une ou un artiste de la scène française, considéré comme représentatif de sa génération et exerçant dans le domaine des arts plastiques et visuels. Plus de 20 ans après, il était nécessaire de mettre en perspective cette initiative, en en faisant l'historique, mais surtout en donnant la parole aux 21 lauréats et lauréates de cette aventure collective si originale et si singulière dans le paysage de l'art contemporain français. " Bernard Macadé " Le Prix Marcel Duchamp est avant tout guidé par la passion. Il incarne le feu intérieur, l'acte de foi des collectionneurs et leur engagement envers les artistes de la scène française qui sont les héros de ce livre. " Gilles Fuchs, fondateur du prix et président d'honneur de l'ADIAF. Le livre dévoile également les coulisses d'un prix qui va bien au-delà d'une simple distinction prestigieuse reconnue sur le plan international, et se révèle comme un dispositif complet d'accompagnement des artistes nommés dans leur parcours international.