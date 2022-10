Jimmy Chin. Photographe de l'extrême

LIVRE EVENEMENT : le premier ouvrage du grand photographe Jimmy Chin !!! Dans ce livre magistral, il présente plus de 200 photographies d'aventure emblématiques, mettant en scène certains des plus grands moments de l'alpinisme et de l'escalade. Photographe, cinéaste et alpiniste de renommée mondiale, Jimmy Chin va là où peu de gens peuvent le faire pour saisir des images étonnantes dans des situations extrêmes, suspendu par une corde à une paroi de plusieurs centaines de mètres ou dans l'immensité glacée d'un sommet himalayen. Cet ouvrage rassemble ses plus belles photographies, prises pendant plus de vingt ans lors d'expéditions sur les sept continents - de la descente à ski de l'Everest à la traversée sans assistance du plateau Chang Tang au Tibet, en passant par de premières ascensions dans le désert de l'Ennedi au Tchad ou la terre de la Reine-Maud en Antarctique. Au fil des pages et de ses aventures, Jimmy Chin partage les détails des coulisses qui lui ont permis de capturer ces images stupéfiantes dans des conditions impossibles, et raconte les histoires des aventuriers légendaires et des athlètes remarquables qu'il a photographiés, notamment Alex Honnold, la star de son film documentaire primé aux Oscars en 2019, Free Solo, la skieuse et alpiniste Kit DesLauriers, le snowboarder Travis Rice ou les alpinistes Conrad Anker et Yvon Chouinard.