Shangri-La Frontier Tome 6

Une quête fantasy 2. 0 Alors que la nouvelle de l'élimination de Wezaemon, le gardien du tombeau et l'un des Sept Suprêmes, provoque une onde de choc parmi les joueurs de Shanfro, Viceash fait allusion devant Sunraku à "la vérité sur le monde". De plus, les loots que ce dernier a tirés de sa victoire contre Wezaemon sont tellement incroyables qu'ils pourraient changer la donne ! Dans cet univers dominé par le plus puissant des loups noirs qui commande à la nuit et rôde dans le paradis, Sunraku et ses amis vont lever le rideau sur l'histoire de nouveaux "loups"!