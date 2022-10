Une histoire des courses au large

Embarquez pour un voyage extraordinaire dans le monde mystérieux et passionnant des coureurs d'océans ! " Celui qui prendra le départ ne devra compter sur aucune assistance extérieure et devra savoir couler en gentleman. " Blondie Hasler, 1960, organisateur de la première course transatlantique en solitaire. Il était une fois des femmes, des hommes, des bateaux et des océans. Il était une fois des aventuriers, des compétiteurs et des passionnés. Il était une fois des rêves, des légendes et des défis. Ce livre n'est pas l'histoire de la course au large avec un grand H. C'est un condensé d'histoires singulières. Celles des navigateurs et navigatrices qui ont fait de la course au large ce qu'elle est aujourd'hui, celles des bateaux qui ont cavalé sur les océans du globe, celles des courses océaniques qui ont émergé au fil du XXe siècle.