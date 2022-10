Quand la meilleure des espionnes se retourne contre le système. Ursina vit au sein d'une Maison de filles dirigée d'une main de fer par des matrones. Depuis la fin de la guerre, la politique de l'enfant unique contraint tous les parents à laisser un de leurs enfants dans ces mystérieuses Maisons. Qu'advient-il d'eux après, nul ne le sait. Entraînée depuis l'enfance pour devenir une espionne sans pitié capable d'effectuer les missions les plus dangereuses, Ursina se montre pragmatique et combative. Sa nouvelle tâche : détruire des documents hautement confidentiels. Mais pourquoi la surveille-t-on de si près sur le terrain ? Ces documents auraient-ils un lien avec le placement des enfants ? Pour Ursina, qui n'a jamais pardonné aux siens de l'avoir abandonnée, c'est l'opportunité de découvrir qui elle est et d'où elle vient ! Mais pour cela, il va falloir désobéir et prendre le risque d'être éliminée. Ursina arrivera-t-elle à changer de vie et changer le cours de son destin ? Un tout nouveau cycle ! Après l'adaptation en bande dessinée de sa trilogie-culte (oeuvre traduite en 8 langues et récompensée par pas moins de 13 prix littéraires) Yves Grevet invente un nouveau cycle totalement inédit pour les éditions Glénat ! Dans l'Univers de Méto nous suivons le parcours de 3 personnages, 3 histoires complètes qui ont beaucoup à nous apprendre sur l'état du Monde et sur ce qui se trame vraiment au sein des différentes Maisons. Ces récits reprennent habilement les codes de Méto pour aller plus loin dans l'intrigue en nous tenant en haleine. Cette vertigineuse dystopie à l'atmosphère inquiétante marque le retour de Nesmo (déjà à l'oeuvre sur l'adaptation de la trilogie Méto) et l'arrivée d'Andrea Delcorte, deux dessinateurs capables de créer des univers à part et de nous emporter dans des histoires haletantes et émouvantes.