Stray Dog Tome 6

Redécouvrez le mythe de la bête du Gévaudan Ivre de vengeance, Kira, le Lycan rouge responsable de la vague de meurtres à Ishtar, blesse gravement Aki, libérant soudainement de ses entraves la part démoniaque de Toru venu à son secours. La Bête du Gévaudan ainsi démasquée se révèle alors être une menace bien pire que tout ce que les membres du Bird avaient pu imaginer. Cependant, cette entité sombre et incontrôlable n'est pas le seul péril que doivent maintenant affronter les équipes des unités anti-démons. En effet, la présence de ce démon surpuissant suscite immédiatement l'intérêt de Black, le démon de Tarot, dont une partie des scellés avait également été levée pour faire face à la vague de chimères créées auparavant par Kira. Voyant en ce nouvel ennemi un adversaire à sa mesure, Black n'a alors plus qu'une seule idée en tête : le défier et l'abattre, écartant au besoin par la force tout ce qui se trouverait sur son passage, opposants comme alliés...