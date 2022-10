Pourquoi je n'achèterai pas d'ordinateur

Dans ce deuxième volume d'essais, Wendell Berry intercède en faveur de l'"esprit empathique" contre le rationalisme à outrance et ses méfaits. Dans ces quatre essais, il expose ses critères de choix en matière d'innovation et répond avec drôlerie aux attaques du "choeur des crapauds" de l'environnemantalisme bon teint. Il y expose les dangers de toute spécialisation et dénonce la parasitisme des organisations. Toujours, il en va pour Berry de la reconquête du respect de soi et de la terre, et, partant, de la joie de vivre. Le recueil se referme sur un texte qui met en scène une descente en canot de la rivière Kentucky. L'oeil de l'écrivain naturaliste y embrasse d'un même regard l'humain et la nature sauvage, rendant justice aux deux, sans pourtant jamais les idéaliser.