La journaliste et réalisatrice Stefania Rousselle ne croyait plus en l'amour. Elle avait couvert une série d'événements tragiques, des attaques terroristes de novembre 2015 à la montée de l'extrême droite. Sa relation personnelle s'était effondrée. Sa foi en l'humanité était ébranlée. Elle décida alors de partir seule sur les routes de France pour dormir chez des inconnus et leur poser la question à laquelle tout le monde cherche une réponse : c'est quoi l'amour ? D'un boulanger en Normandie à un berger dans les Pyrénées, d'un élagueur en Martinique à une factrice dans les Alpes, "Amour" est un recueil de témoignages poignants et profonds, accompagnés de belles photographies.