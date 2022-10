Ne le dis pas à papa

De père chinois et de mère française, le vide identitaire lui colle à la peau. Qui est-elle ? Elle qu'on prend pour une Chinoise, mais qui ignore tout de la langue et du pays. Le jour de ses 18 ans, elle décide de disparaître. Elle part en Chine, pour se fondre dans le décor et s'évaporer le long des 4000 km de rails du train le plus haut du monde. Avec seulement en poche une photographie du " grand-père chinois ", défunt auquel elle se sent secrètement reliée. Son périple jusqu'au Tibet sera ponctué de rencontres touchantes, troublantes, dangereuses. Une archéologue, des chasseurs de fantômes, un trafiquant de drogue, des cheminots des hauts- plateaux... Jouant avec sa vie, repoussant les limites du réel, elle devra traverser le vide dont elle a hérité pour se reconnecter à ses origines.