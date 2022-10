Parasitologie - Mycologie. L'enseignement en fiches

La collection Objectif Internat Pharmacie est plus spécifiquement destinée aux étudiants de 4e et 5e années de pharmacie. L'objectif de ces ouvrages est de proposer à l'étudiant des fiches apportant de façon condensée tous les éléments nécessaires pour une préparation réussie au concours de l'internat en s'appuyant sur les connaissances habituellement demandées dans les questions posées à l'examen : QCM exercices dossiers biologiques et thérapeutiques. Cet ouvrage en parfaite conformité avec le programme du concours de l'internat traite de la parasitologie et de la mycologie. Il est composé de 19 fiches et de 3 annexes reprenant les questions de la section IV du programme (items 12 à 21). La présentation claire et synthétique privilégie les listes à puces les tableaux et une cinquantaine d'illustrations en couleurs. Pour faciliter le repérage les numéros de la section et de la question du programme sont rappelés en début de chaque fiche et un index vient compléter l'ouvrage. En plus des étudiants préparant le concours de l'internat en pharmacie l'ouvrage pourra également intéresser les étudiants de DFGSP et de DFASP.