Que faites-vous de votre vie ?

Quelle est la signification et le sens de la vie ? Comment être soi-même dans un monde si difficile ? Et, tout simplement, comment parvenir à vivre pleinement la promesse de la vie en se laissant traverser par le vivant ? Jiddu Krishnamurti, l'un des plus grands philosophes de notre temps, source d'inspiration des plus grands sages contemporains, nous invite à travers cet ouvrage à reconsidérer notre vie et à nous interroger sur nos choix quotidiens qui la façonnent. Il partage une réflexion profonde à propos de l'essence même de l'existence et des obstacles qui se dressent sur notre chemin : de l'amour à l'anxiété, de la solitude à la complexité des relations humaines.