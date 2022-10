Frédégonde, la perce-siècles

Frédégonde n'est pas une petite fille comme les autres : elle a le pouvoir de changer de siècle quand ça lui chante, si on veut la punir par exemple, ou l'obliger à porter des vêtements tarabiscotés qui l'empêchent de jouer. Un matin, au Moyen Age, elle frappe son tambour et pouf ! Elle disparait... pour réapparaître, cent ans plus tard, dans un autre château. Elle y rencontre des dames qui veulent aussitôt la harnacher selon la mode du temps. Mais Frédégonde étouffe dans sa tenue étriquée, alors elle saute au siècle suivant. Du Moyen Age aux seventies, en passant par la Guerre de Trente ans et la Révolution française, Frédégonde refuse de rester coincée dans ses corsets, et n'a qu'une envie : être libre de ses mouvements !