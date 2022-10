Les heureux du monde

Sara et Gerald Murphy débarquent en France en 1921, fuyant l'Amérique de la prohibition. Elle, lumineuse et malicieuse. Lui, dandy, peintre au talent immense. Scott Fitzgerald les prend pour modèles et leur dédie Tendre est la nuit. Les amis affluent à la Villa America, au cap d'Antibes, où ils se sont installés. Zelda, Hemingway, Picasso, Cole Porter... Ils dansent tous sur des volcans. L'alcool coule à flots au casino de Juan-les-Pins. Mais pourquoi les hommes s'embrasent-ils pour Sara ? Pourquoi Gerald paraît-il parfois si distant ? Etrange, cette ambivalence qui se glisse au sein du couple enchanteur... De Paris au cap d'Antibes, de New York à Key West, Stéphanie des Horts nous plonge au coeur des Années folles sur les traces d'un couple légendaire, qui laisse dans son sillage un parfum de bonheur indécent. Que l'autrice de ce "roman vrai" soit ici remerciée d'avoir sorti du purgatoire les splendides Murphy ! Laurence Caracalla, Le Figaro littéraire. Solaire. Laurence Lucchesi, Nice Matin.