Les Aventures extraordinaires avant Adèle Blanc-Sec : Adieu Brindavoine

Mai 1914, depuis son pavillon de banlieue, Lucien Brindavoine, rentier et photographe "d'art", se retrouve embarqué dans un incroyable périple, qui l'emporte d'Istanbul aux déserts de l'Asie centrale, à la recherche de la mystérieuse Iron-City. Puis de retour en France, et la Première Guerre mondiale ayant éclaté, il débute sa carrière militaire dans La Fleur au fusil. Bien avant de jouer un rôle clé dans Les Extraodinaires Aventures d'Adèle Blanc-Sec, Lucien Brindavoine apparaît avec tous ses défauts et ses faiblesses : lâche, faible, profiteur... mais tellement humain !