La princesse qui pue qui pète

Castille n'est pas une princesse ordinaire. Le rose l'embête, les licornes et les chatons ne lui font aucun effet, elle déteste les barrettes à fleurs ou broder des petits coeurs. Elle, ce qu'elle aime, c'est s'occuper des cochons du fermier Mathurin. Elle salit sa robe et ses jolies pantoufles dans la boue et le crottin, mais elle s'en fiche, elle adore ça. C'est la belle vie pour Castille... Jusqu'au jour où le roi, son père, lui demande de boire une potion de mièvrerie... Un texte léger, porté par des illustrations drôles... sur un sujet pourtant important : la force qu'il faut pour être libre d'être QUI ON VERT !