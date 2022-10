Le Château des animaux : La gazette du Château N° 10

Tandis que Miss B est emprisonnée au donjon du Château, la grève est déclarée. Les animaux ont cessé le travail, mais ils vont plus que jamais devoir rester unis... Mordre ou ne pas mordre ? Un choix cornélien pour les molosses de Silvio, sidérés par la détermination des animaux qui ont cessé le travail. Unis derrière le lapin César qui a pris la tête du mouvement des Marguerites, les animaux sont en lutte. Mais il faut aussi lutter contre la faim qui tenaille les estomacs... et aussi contre la corruption du perfide Silvio, bien décidé à organiser le troc-échange dont il a besoin pour continuer à régner... quitte pour cela à donner quelques gages à Miss B et ses amis. Cette nouvelle Gazette conclut l'avant-dernier tome du Château des animaux !