Animalium. 50 cartes postales

Des récifs coralliens multicolores aux plus majestueux mammifères, en passant par d'incroyables oiseaux exotiques ou créatures arctiques... . Ce coffret nous invite d'une nouvelle manière à plonger dans l'incroyable diversité du règne animal à travers ces 50 cartes postales. Le lecteur pourra les envoyer à ses proches... ou les collectionner ! Les illustrations splendides et détaillées de Katie Scott dans un coffret luxueux : une ode au vivant et à la diversité du monde animal.