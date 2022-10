Le tueur, Affaires d'Etat Tome 4

Après les évènements du Havre, le Tueur doit se mettre au vert, le temps que ça se tasse. On lui a trouvé une nouvelle cible et nouvelle une planque, au coeur des Cévennes, dans une zone blanche. Quand deux enfants échappés d'un traffic humain trouvent refuge chez lui, il est obligé de rebattre les cartes. Quitte à rompre avec sont éthique de travail. Fiction inspirée de faits et dossiers réels, ce nouveau volet des aventures du Tueur nous livre un état des lieux glaçant des jeux de pouvoir et de corruption. "One of the best graphic novel series of the last ten years. I toast you, Matz and Luc Jacamon, and I thank you". - Brian Michael Bendis (Alias, Dardevil, Ultimate Spider-man)