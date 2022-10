Vivre heureux longtemps. Combien ça coûte ?

Nous vivons de plus en plus longtemps. C'est un trait marquant des sociétés contemporaines. Cependant, tout le monde ne profite pas de cette longévité accrue de la même façon. La durée de vie et, peut-être plus important, le nombre d'années que l'on peut espérer vivre sans être limité par un problème de santé, varient selon le genre, le niveau d'éducation et la région de résidence. Une fois ce décor planté, ce livre s'articule autour de trois axes. Combien coûte cette longévité accrue qui implique des dépenses de retraites et de santé grandissantes ? Dans quelles conditions peut-on vieillir heureux et en bonne santé ? Enfin, comment préparer l'avenir et éviter les risques d'imprévoyance, de déni et de maltraitance ?