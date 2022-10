Travailler avec des personnalités difficiles. Agressifs, bavards, critiques, harceleurs, intrusifs, pinailleurs, réfractaires , saboteurs

A partir de cas concrets, l'auteur détaille les traits de chaque personnalité réputée difficile, ainsi que les principales explications destinées à mieux comprendre leur comportement . Sandrine Weisz explique comment mieux réagir et gérer ces personnalités difficiles. On y retrouve également de multiples conseils sur les meilleurs comportements à adopter et des suggestions pour favoriser le dialogue avec ceux qui perturbent fortement l'environnement professionnel. Un sujet particulièrement sensible qui méritait un traitement tout en finesse.