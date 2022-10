Formuler une problématique. Dissertation, mémoire, thèse, rapport de stage, 2e édition

Cet ouvrage a pour objectif d'apprendre à cerner la problématique d'une situation ou d'un sujet de réflexion, de la formuler de manière claire et succincte. Ce travail permet ensuite d'élaborer une architecture cohérente pour présenter ses idées et les argumenter. Après avoir modélisé ce processus, l'auteur envisage successivement les trois situations auxquelles l'étudiant est le plus souvent confronté : la dissertation, la réalisation d'un dossier thématique ou d'un mémoire de stage ou de fin d'études.